‏الحديدة.. الحوثيون يعتقلون المئات من أبناء الجرّاحي بعد رفضهم التجنيد الإجباري والقتال

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شنت مليشيات الحوثي عمليات مداهمة وإعتقالات واسعة طالت مئات الشباب من أبناء مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة .

وأفادت مصادر محلية بقيام مليشيات الحوثي بشن حملات إعتقال واسعة طالت مئات الشباب ومداهمة عشرات المنازل بعد رفضهم الإنضمام للمليشيا والقتال في صفوفها .

وأضافت المصادر أن الحملة شملت البالغين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عام و 30 عام ، وأن أعداد المعتقلين قد تجاوزت المئات .

وقالت مصادر أخرى أن الشباب الذين إعتقلتهم مليشيات الحوثي تم نقلهم إلى جهات مجهولة ، وأن الأهالي لايعلمون عن مصير أبنائهم منذ أيام والذين وصفوهم بالمختطفين لدى الحوثيون .

فمن لم يقاتل في صفوف الحوثيون ويلقى حتفه ألقت به المليشيا في غيابة سجونها .. هكذا تحدثت عدد من المصادر المحلية في مديرية الجرّاحي عن الوضع العام للسكان في المنطقة.