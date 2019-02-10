شنت مليشيات الحوثي عمليات مداهمة وإعتقالات واسعة طالت مئات الشباب من أبناء مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة .
وأفادت مصادر محلية بقيام مليشيات الحوثي بشن حملات إعتقال واسعة طالت مئات الشباب ومداهمة عشرات المنازل بعد رفضهم الإنضمام للمليشيا والقتال في صفوفها .
وأضافت المصادر أن الحملة شملت البالغين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عام و 30 عام ، وأن أعداد المعتقلين قد تجاوزت المئات .
وقالت مصادر أخرى أن الشباب الذين إعتقلتهم مليشيات الحوثي تم نقلهم إلى جهات مجهولة ، وأن الأهالي لايعلمون عن مصير أبنائهم منذ أيام والذين وصفوهم بالمختطفين لدى الحوثيون .
فمن لم يقاتل في صفوف الحوثيون ويلقى حتفه ألقت به المليشيا في غيابة سجونها .. هكذا تحدثت عدد من المصادر المحلية في مديرية الجرّاحي عن الوضع العام للسكان في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. الحوثيون يعتقلون المئات من أبناء الجرّاحي بعد رفضهم التجنيد الإجباري والقتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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