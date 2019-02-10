المليشيا تقصف مواقع العمالقة بقذائف المدفعية في التحيتا بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي تصعيد عمليات القصف المستمر على مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأوضحت مصادر ميدانية في الجبلية عن قيام المليشيا بقصف مواقع العمالقة بقذائف المدفعية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد .

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي بالمدفعية لمواقع متفرقة للعمالقة في الجبلية أعقبه إستهداف بسلاح 14.5 وبسلاح 12.7 .

كما قصف الحوثيون ظهر اليوم مواقع أخرى للعمالقة بقذائف الهاون وبقذائف الهاوزر وبعشرات قذائف آر بي جي .

هذا التصعيد الحوثي المستمر منذ بدء الهدنة الأممية أواخر العام المنصرم يعكس حقيقة المليشيات الإجرامية والمدعومة من إيران والتي تنسف عملية السلام الأممية .

شنت مليشيات الحوثي عمليات مداهمة وإعتقالات واسعة طالت مئات الشباب من أبناء مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة .

وأفادت مصادر محلية عن قيام مليشيات الحوثي بشن حملات إعتقال واسعة طالت مئات الشباب ومداهمة عشرات المنازل بعد رفضهم الإنضمام للمليشيا والقتال في صفوفها .

وأضافت المصادر أن الحملة شملت البالغين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عام و 30 عام ، وأن أعداد المعتقلين قد تجاوزت المئات .

وقالت مصادر أخرى أن الشباب الذين إعتقلتهم مليشيات الحوثي تم نقلهم إلى جهات مجهولة ، وأن الأهالي لايعلمون عن مصير أبنائهم منذ أيام والذين وصفوهم بالمختطفين لدى الحوثيون .

فمن لم يقاتل في صفوف الحوثيون ويلقى حتفه ألقت به المليشيا في غيابة سجونها .. هكذا تحدثت عدد من المصادر المحلية في مديرية الجرّاحي عن الوضع العام للسكان في المنطقة.