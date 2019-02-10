قبائل حجور تأسر 7 من عناصر المليشيا ومقتل 10 آخرين في حجة

لقي نحو 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين خلال مواجهات مع رجال القبائل في حجور بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن قبائل حجور تمكنت من أسر 7 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية خلال معارك عنيفة خاضتها ضدها اليوم الأحد في حجور.
وأكدت المصادر إن المواجهات أسفرت عن مصرع نحو 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة آخرين.
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