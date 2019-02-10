الضالع.. المليشيا تواصل عدوانها على قرى مديرية الحشاء ومصرع 5 حوثيين

تواصل مليشيات الحوثي الإنقلابية شن هجومها لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة على قرى " الطاحون" و "الساكن" و "الدخله" و" أكمه بركات " في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية وعقب تفجيرها لمنزل الشيخ عبدالرحمن الحذيفي في قرية المحرم، اقتحمت اليوم منطقة الطاحون وتقوم بقصف القرى والتجمعات السكانية فيما تدور اشتباكات ومواجهات في قرية المكلة منذ مساء أمس، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما قامت مجاميع حوثية بقيادة المتحوث نصر الحيقي بالتمركز في تباب " المشواف ، الزقما " القريب من منطقة حجر باتجاه الضالع بعد إن تم قطع الطريق من قرية نجد المكلة في عزلة الأحذوف.

وناشد مواطنون في الحشاء قوات الجيش الوطني سرعة إسنادهم بالأسلحة والذخائر، سيما وأنهم يقاتلون بأسلحتهم الشخصية، مقابل أسلحة الحوثيين التي نهبوها من الألوية والمعسكرات عند سيطرتهم على الدولة.

وفي سياق متصل.. لقي 5 من مسلحي عناصر الحوثي الإنقلابية مصرعهم بينهم قياديان، جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع.

وقال مصدر محلي إن خمسة من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادي حوثي يدعى صادق حميد أبو عمار وثلاثة من مرافقيه في المواجهات التي شهدتها منطقة الحقب مساء أمس.

وذكرت المصادر أن جثث قتلى مليشيات الحوثي في معركة أمس لا تزال مرمية في ساحة المواجهات بأطراف قرية الحقب وأن من بين القتلى ايضاً شخص يدعى أبو حسين القفري.