أمين ووكيل المهرة يدشنان الحملة الوطنية للتحصين ضد مرضي الحصبة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة الأول مختار بن عويّض الجعفري ومدير عام مكتب الصحة والسكان د. عوض مبارك سعد ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش صباح اليوم بمدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة الغيضة فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية التي ينفذها مكتب الصحة تحت رعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الحملة التي تستمر خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير تستهدف نحو ( 69) ألف طفل وطفلة من سن 6 أشهر إلى 15 سنة في عموم المديريات وتنفذ من منزل إلى منزل .

وفي التدشين أشار الأمين العام سالم نيمر إلى أهمية الحملة في مواجهة مرض الحصبة والحصبة الألمانية والقضاء عليه .

مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مكتب الصحة وفروعه بالمديريات.

مشيداً بالترتيبات المبكرة التي اتخذها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة من حيث الإعداد المبكر وتدريب العاملين الصحيين وتوزيع الفرق العاملة وغيرها سعياً لإنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأهاب بالآباء والأمهات وأولياء الأمور ومدراء المدارس والمعلمين إلى التعاون مع فرق التطعيم وتسهيل مهمتهم للوصول إلى الأطفال المستهدفين.

من جانبه أوضح د. عوض مبارك سعد مدير مكتب الصحة بأن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة يبلغ أكثر من (69) ألف و(455) طفل وطفلة ويعمل في الحملة (391) عامل صحي وعاملة ونحو (60) سيارة و(35) مشرف و(137) فريق ثابت ومتحرك موزعين على مديريات المحافظة التسع.

مثمناً الاهتمام والدعم الذي يقدمه محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت لمكتب الصحة لإنجاح هذه الحملة وغيرها من الحملات إدراكاً منه بأهميتها للقضاء على أمراض الطفولة على طريق إعلان اليمن خاليا من وباء الحصبة وأمراض الطفولة الأخرى .

ودعا مبارك المواطنين في كافة المدبريات إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والتوجه بأطفالهم إلى المرافق الصحية والمواقع المتحركة حتى لمن سبق تحصينهم لأخذ اللقاحات.

مشيراً إلى أن (40%) من المستهدفين من أبناء المدارس ما يجعل مهمة الإدارات المدرسية كبيرة وعليها بذل جهودا كبيرة في الحملة والوصول إلى المستهدفين.

مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش أكد أن المكتب قد استعد مبكرا للحملة واتخذ الكثير من الإجراءات اللازمة من حيث التوعية بخطورة المرض والتعاون مع فرق التطعيم للوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين في المدارس.

موجهاً مدراء فروع مكاتب التربية وإدارات المدارس ومشرفو الفصول الاهتمام بهذه الحملة نظراً لخطورة المرض وظهور عدد من الحالات من أجل تحصين الأطفال والحصول على اللقاح.

حضر التدشين مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ومدير الخدمات الطبية والعلاجية د. نعمان بن عويض ومديرا الصحة و التربية بالمديرية عبدالله بخيت كلشات وإبراهيم جعرة وعدد من المسؤولين والمختصين.