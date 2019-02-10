وفاة أربعة من أسرة واحدة وإصابة آخرين بحادث مروري مروع في العدين غرب إب

توفي أربعة أشخاص من أسرة واحدة في محافظة إب وسط اليمن في إحدى البلدات بحادث مروري مروع.
وقالت مصادر محلية بأن أربعة أشخاص بينهم امرأة مسنة ، توفوا وأصيب إثنان وصفت حالتهم بالخطرة في حادث انقلاب سيارة في إحدى مديريات محافظة إب كانوا في طريقهم لاستلام مستحقاتهم المالية من الضمان الاجتماعي.
وبحسب مصادر فإن سيارة نوع صالون، انقلبت في جبل شاهق ، بمنطقة قداس ، التابعة لمديرية العدين، غرب إب ، ما أدى إلى وفاة أربعة من الركاب الذين كانوا على متنها ، وأصيب اثنين آخرين، حالتهم حرجة، بعد أن تم نقلهم إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات إب.
وتشهد طرق محافظة إب حوادث مرورية مروعة يسقط فيها عشرات الضحايا بشكل متكرر في ظل إهمال تعاني منه تلك الطرقات زادت رداءتها خلال السنوات الأخيرة.
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