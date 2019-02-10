حضرموت .. ضبط 8 أطنان من الحشيش والمتفجرات بمديرية زمخ ومنوخ

تمكنت قوات أمنية وعسكرية في صحراء حضرموت من ضبط حشيش ومتفجرات كانت في داخل مخازن بمديرية زمخ ومنوخ الصحرواية .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري، أن قوات من المنطقة العسكرية الأولى بمساندة أجهزة الأمن داهمت مبنى يضم 3 مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية الحدودية بمحافظة حضرموت .

وأوضح المصدر أنه وخلال المداهمة تم القبض على عنصرين وضبط ثمانية أطنان من الحشيش وحبوب الكبتاجون والترامادول ، إضافة إلى كمية من متفجرات (تي إن تي) والديناميت وعجينة متفجرة ، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة فئة 5 آلاف ريال يمني صادرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية ، مشيرا الى أن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما.

وأكد المصدر أن الأجهزة العسكرية والأمنية بوادي حضرموت ستواصل جهودها بتعاون المواطنين في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، مشيدا بجهود وتضحيات أفراد وضباط القيادة العسكرية والأمنية.