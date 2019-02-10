الكثيري يدشن حملة التحصين ضد الحصبة في وادي حضرموت

تواصلت اليوم في عموم مديريات الوادي والصحراء لليوم الثاني على التوالي أنشطة الحملة الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي ينفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء .

وتستهدف الحملة التي تستمر ستة أيام 292 ألف و600 طفلا من ستة أشهر إلى خمسة عشر سنة حيث سيتم تطعيمهم في مواقع التحصين الثابتة والمؤقتة وفي

المدارس في عموم مديريات الوادي ومن بيت إلى بيت في مديريات الصحراء من قبل الفرق العاملة البالغ عددها 456 فريق بإشراف 120 مشرفا .

ويأتي تنفيذ هذه الحملة للحد من انتشار حالات الإصابة بالحصبة التي تفشت مؤخرا حيث سجلت ما يزيد من ألف و200 حالة اشتباه خلال عام 2018م وتراكم ما يزيد عن 24 ألف طفل أقل من عشر سنوات لديهم القابلية للإصابة بالمرض بسبب تقاعس الأهل عن تطعيمهم .

وأثناء تفقده لسير عملية التطعيم دعا وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الأهالي بدفع أبنائهم للتطعيم في هذه الحملة للمساهمة في الحد من انتشار هذا المرض ، شاكرا إدارة برنامج التحصين

لإستكمال كافة الترتيبات لإنجاح الحملة .

من جانبه أكد مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بوادي حضرموت جعفر ربيع بن عبيدالله أن إعطاء اللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد الحصبة تتم من قبل الكوادر الصحية المؤهلة ، مؤكدا أن اللقاح الخاص بالحملة آمن وليس له أية مضاعفات على صحة المستفيد ، مهيبا بأولياء الأمور التفاعل مع الحملة

وتعزيز التطعيم الروتيني ضد الحصبة .

رافق الوكيل مدير عام مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ونائب مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي باشامخة ومدير إدارة التثقيف الصحي الدكتور أحمد بامدحج ومديرة مدرسة الخليفة عمر بن الخطاب ضياء جامع .