شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...الاحتفالات تعم اليمن والسعودية بعد اعلان الحوثي هذا الخبر رسميا والمليشيات تنتكس " وتفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمت الاحتفالات والفرحة عموم المحافظات حتى المحافظات المحتلة من قبل المليشيات بعد اعلان الحوثي رسميا وعبر قناة المسيرة مقتل قائد القوات الجوية والمسئول الأول عن الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ الباليستية إبراهيم الشامي وعمت الاحتفالات أيضا السعودية ودول التحالف كون الشامي يعد المطلوب رقم 19 في قائمة الإرهاب التي أعلنتها المملكة.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم رسمياً وفاة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في قواتها، اللواء الركن طيار “إبراهيم الشامي”، بعد ساعات من تسرب معلومات عن وفاته.

ونشر موقع قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أخبار عاجلة، على موقعها في تليجرام، تفيد بوفاة الشامي.

وقالت قناة المسيرة إن رئيس الوزراء في حكومتها غير المعترف بها، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، قال إن رحيله المفاجئ خسارة للوطن وللجيش اليمني، في برقية عزاء.

ونقلت القناة عن رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، القول “بقلوب مكلومة تلقينا نبأ وفاة اللواء ركن طيار، إبراهيم علي الشامي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

وأضاف الشامي وفق المسيرة :اللواء الراحل توفي بعد عمر حافل بالعمل الوطني وبالذات خلال مرحلة مواجهة العدوان.

ويأتي إعلان الحوثيين بعد تكتم دام ساعات وتضارب الأنباء عن ظروف وفاته.