شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية فاتنة الجمال تطلب الزواج من أي وافد يمتلك هذه المواصفات دون أي مقابل.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تبحث عن زوج، كثر الحديث في المملكة العربية السعودية عن موضوع زواج الوافدين من مواطنات.

وكثر الجدل حول قبول السعوديات الزواج من أجانب دون مقابل.





ولكن هذه المرة يختلف الأمر قليلا، فهناك من يرغبن في الزواج من أجانب دون شروط معقدة.

كاسرات قالب العادات والتقاليد وراغبات في الإنخراط بمجمتعات أخرى.

ولكن بشروط بسيطة كما عرضتها فتاة سعودية راغبة بالزواج والتي نشرت تغريدة عبر حسابها في تويتر





متحدية كل الظروف راغبة في القرب الحلال من أي وافد يريد الزواج بالحلال، بشرط أن يوافق على هذه الإمور.

حيث كتبت السيدة ت.ن عبر حسابها تغريدة تريد فيها أن يكون الوافد من أم سعودية، أولا ومن ثم أن لا يخرج بها إلا بلده مهما كلف الأمر.

كذلك أن يوفر لها كل ما تتمناه ويكون لها أبا وأخ دون أن يعايرها في أي شيء يفعله من أجلها،

ووضعت السيدة على حسابها عنوانها للتواصل للجادين فقط، ويمكن لأي شخص ينوي الحلال التقرب منها