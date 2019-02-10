شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تسجن الأمير السعودي بدر آل سعود 7 سنوات وغرامة 34 ألف دولار بعد ثبوت هذه التهمة عليه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أيدت محكمة التمييز الكويتية الحكم السابق لمحكمة الإستئناف والقاضي بسجن الأمير السعودي بدر آل سعود لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار كويتي (34 ألف دولار أمريكي)بعد ثبوت إدانته بخطف أبناء طليقته. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها الذي تم تأييده الخميس في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وهو ما دفع موكل المتهم للطعن أمام محكمة التمييز. يشار إلى أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت ببراءة الأمير من تهمة الخطف، إلا أن طليقته أقامت دعوى بسبب قضايا أحوال شخصية بينهما، وادعت فيها أنه بعد رؤية أبنائه وفق القانون قام بخطفهم ولم يعدهم إليها كونها حاضنة لهم حتى لا تتمكن من رؤيتهم‏.



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