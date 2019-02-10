شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ضربة قوية ومؤلمة للحوثيين في صنعاء فجر اليوم ‘‘تفاصيل’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ’ أعلن التحالف العربي، فجر السبت 9 فبراير 2019، قصف موقع لتخزين الطائرات المسيرة بالعاصمة صنعاء. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح اليوم عند الساعة (02:00) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وذكر العقيد أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخ 19 و31 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين وأماكن تواجد الخبراء الأجانب. ومؤخرا نشط الحوثيون في استخدام تقنية الطائرات المسيرة في شن هجمات ضد السعودية والإمارات ومواقع الجيش اليمني.



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