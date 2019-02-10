شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: إنفجار الوضع في المهرة وقوات النخبة المهرية تدخل المحافظة وتسيطر على معسكر للجيش ومواقع استراتيجية ..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت اليوم الأحد قوات ما تسمى بالنخبة المهرية إلى محافظة المهرة وسيطرت على أحد المعسكرات ونقاط تمركز أمنية رئيسية في المحافظة.

وقال شهود عيان في المحافظة في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن مئات الأفراد من قوات النخبة المهرية التي دربتها قوات إماراتية خارج المحافظة دخلت اليوم مدينة الغيظة وسيطرت على معسكر " حوف " للدفاع الساحلي وعدد من النقاط الرئيسية التي كانت تتمركز فيها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية اليمنية.

وأضاف الشهود " إن عشرات الأطقم تحمل أفراد النخبة المهرية جابت عدد من شوارع المدينة في استعراض عسكري بالأسحلة الخفيفة والمتوسطة. وحسب مصادر مسؤولة في السلطة المحلية فإن تلك القوات سيطرت على مقر قوات خفر السواحل اليمنية في مديرية حوف - شرق المحافظة

وعلق وكيل المحافظة لشؤون الشباب" بدر كلشات " على انتشار القوات الموالية للإمارات في المحافظة بقوله " إنه من أول يوم لتأسيسه حاول مايسمى المجلس الانتقالي في محافظة المهرة كانت عدة محاولات لتكوين قوات أحزمة أمنية و نخبة مهرية كتلك التي في عدن والمكلا وشبوة وهي مليشيات تعمل خارج إطار الدولة .

وأوضح " كلشات " في مقال صحفي معنون بـ " نداء وتحذير إلى أبناء المهرة " إن مايسمى انتقالي المهرة من يسعى خلال الإعلان عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالمعسكرات وما يسمية نخبة مهرية ويعمل على التغرير على الشباب المهري ورفع شعارات رنانة للشباب وينسق مع عناصر متطرفة واخرى متشددة وأضاف " تم نقل تلك المليشيات من مناطق أخرى إلى محافظة المهرة للقيام بأعمال إرهابية مسلحة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المهرة وتقويض شرعية الدولة والسلطة المحلية والمؤسسات الأمنية والعسكرية. وحسب المصادر الأولية " فإن قوات إماراتية دربت قرابة 5000ألاف جندي تحت ما يسمى بالنخبة المهرية على غرار تلك القوات التي دربتها في محافظات حضرموت وشبوة وعدن ولحج. صورة للقوات في معسكر حوف للدفاع الساحلي: