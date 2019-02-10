وزارة التربية في عدن تعقد ورشة خاصة بتعديل لائحة الامتحانات

دشنت اليوم الاحد وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة عمل وذلك لتعديل اللائحة العامة للامتحانات.

وعقدت الورشة قطاع المناهج والتوجيه بالوزارة وذلك بحضور وزير التربية د عبدالله لملس.

وفي كلمته خلال الورشة رحب الوزير بالحاضرين مؤكدا أن هذه الورشة كان يجب أن تكون بداية العام للاستفادة من مخرجاتها لهذا العام. وأكد الدكتور صالح ناصر الصوفي وكيل قطاع المناهج والتوجيه أن قطاعه عمل تعديل اللائحة العامة للاختبارات بما توافق مع قرار معدل التراكمي.

وأشار إلى أن اللائحة لم تفعل لأكثر من عقدين أي منذ التسعينات. وأضاف انه تم تكليف ٩ فرق من ذوي الخبرات لإعادة تعديل اللائحة بما يتواقف مع مستجدات العملية التربوية والتعليمية.

وأوضح الصوفي للحاضرين إلى أن هذا الورشة في حاجة لملاحظاتهم القيمة التي اكتسبوها من خلال مشوارهم التربوي.