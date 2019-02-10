البحسني يرعى اتفاقية لتنفيذ مشروع نظافة شوارع وأحياء المكلا

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم إتفاقية لتنفيذ مشروع النقد مقابل العمل لنظافة شوارع وأحياء مدينة المكلا بين إئتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بتمويل من منظمة الهجرة الدولية.

واشاد المحافظ بهذا المشروع الذي يأتي في سياق جهود السلطات المحلية بالمحافظة في إحداث نقلة نوعية في ملف النظافة والتحسين استكمالا لجهود الصندوق والمنظمات والجهات والملتقيات التطوعية التي نفذت حملات نظافة خلال الأشهر الماضية.

وتقدم محافظ حضرموت بالشكر والتقدير للمنظمة الدولية للهجرة وائتلاف الخير على اهتمامهم بموضوع النظافة وتنفيذها لهذا المشروع الذي سيوفر فرص عمل للشباب عبر مشروع النقد مقابل العمل وتحسين بيئة مدينة المكلا والإسهام بفاعلية في نظافتها.

وتعرف محافظ حضرموت من قبل مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق ومنسقة منظمة الهجرة الدولية في محور حضرموت منى بشير خليفة وعضو مجلس أمناء إئتلاف الخير صالح باناعمة ومدير مشروع النظافة صالح بامخشب، على شرح عن تفاصيل عمل مشروع الذي النظافة الذي سيدشن نهاية هذا الأسبوع ويستمر لمدة أربعة أشهر وسينفذ في مدينتي المكلا وتريم وسيشارك فيه 350 عامل منهم 200 عاملا في مدينة المكلا و 150 في مدينة تريم.

وتشمل الإتفاقية التي تم توقيعها القيام بتنظيف الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا من خلال القيام بأعمال كنس ورفع المخلفات المتراكمة والأنقاض ومهملات الهدم والقمامة وبقايا المواد الإنشائية والمياه الراكدة والطين في شوارع المكلا القديمة وباجعمان و40 شقة وشارع الهايبر وجول مسحة.

حضر التوقيع مهندس مشروع النظافة في حضرموت التابع لمنظمة الهجرة الدولية المهندس نواف النمري ولوجستي مشروع النظافة المهندس سالم ياسر بافرج.