شاهد الصورة التي فجرت غضب واسع ضد الشرعية على الفيس بوك من جميع المؤيدين لها (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اثار الفتيني الذي ينتمي الى الجنس الثالث واحد المثبيين الجنسيين على الجواز اليمني الدبلوسي حالة من السخط ضد الشرعية والرئيس هادي وحصل محمد الفتيني وهو مقيم في السويد على جواز دبلوماسي وهو مصنف نفسة كجنس ثالث ومدافع عن المثليين في اليمن . وهو يعد استهانة بالجواز الدبلوماسي ونيل من الحكومة الشرعية.

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