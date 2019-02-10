" تعرف على "أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم الأحد 10 فبراير

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عدن - ياسمين التهامي - اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في العاصمة صنعاء صباح اليوم الأحد 10فبراير 2019م.

أسعار الصرف في صنعاء. شراء:

الدولار الامريكي : 590

الريال السعودي : 156

بيع:

الدولار الامريكي : 600 الريال السعودي : 157

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