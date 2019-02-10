فشل الهدنة..مليشيا الحوثي تقصف عدة مناطق في الدريهمي والصالح

تواصل مليشيا الحوثي الارهابية الايرانية قصف عدة مناطق في محافظة الحديدة في استهتار واضح للهندنة وانهيار عملية السلام في الحديدة معها.

وقالت المركز الاعلامي التابعة لالوية العمالقة أن مليشيات الحوثي أقدمت على إستهداف مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

وذكر المركز أن عناصر حوثية بإطلاق النار على مواقع تابعة للقوات المشتركة بالقرب من مدينة الصالح بسلاح 12.7 ، وتقوم بعمليات قنص متواصلة. وفي مديرية الدريهمي شنت عناصر مليشيا الحوثي عمليات إطلاق النيران على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شمال شرق الدريهمي بسلاح 12.7 وبسلاح 14.5 ، واستهدفت مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة ، كما قصفت المليشيا مواقع القوات المشتركة جنوب الدريهمي بالقذائف وبالأسلحة المتوسطة .

وامتدت الخروقات الحوثية إلى مناطق شمال غرب الدريهمي ، واستهدف الحوثيون مواقع القوات المشتركة بقصف مكثف ومتواصل إستخدمت فيه المليشيات الحوثية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المختلفة ، وأطلقت نيران أسلحتها القناصة على مواقع متفرقة في الجهة الشمالية الغربية من الدريهمي .

وأوضح المركز أن هذه الخروقات الحوثية المتكررة والقصف المستمر على المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة كانت قد سبقتها مئات الاختراقات وعمليات القنص والقصف التي شنتها المليشيات على مواقع عسكرية في مختلف مناطق وجبهات محافظة الحديدة ، وهذه الخروقات الحوثية للهدنة الأممية تثبت أن المليشيات لن تجنح للسلم.