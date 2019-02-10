شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التحقيق الأممي في مقتل خاشقجي يكشف معلومات حساسة بشأن مسؤولين سعوديين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن فريق التحقيق الأممي بمقتل الصحفي جمال خاشقجي انه كان ضحية عملية قتل قاسية ومدروسة وأكد فريق التحقيق أنه اغتيل جراء عملية مخطط لها مسبقا من قبل مسؤولين في المملكة التي قوضت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية...

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