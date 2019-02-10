شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة.. الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار في صنعاء وعدن ويكسر الحاجز الاخير (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.



وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) صباح اليوم



أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي:

شراء| 600

البيع | موقف

الريال السعودي :

شراء| 158

البيع | 159



أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي :

شراء| 605

البيع | موقف

الريال السعودي :

شراء 159

البيع | 161

الأسعار في السوق السوداء الدولار الأمريكي =613 الريال السعودي =165