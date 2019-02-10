شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة.. الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار في صنعاء وعدن ويكسر الحاجز الاخير (الاسعار الان) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواصل العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.
وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.
آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) صباح اليوم
أسعار الصرف في مصارف صنعاء
الدولار الأمريكي:
شراء| 600
البيع | موقف
الريال السعودي :
شراء| 158
البيع | 159
أسعار الصرف في مصارف عدن
الدولار الأمريكي :
شراء| 605
البيع | موقف
الريال السعودي :
شراء 159
البيع | 161
الأسعار في السوق السوداء الدولار الأمريكي =613 الريال السعودي =165
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