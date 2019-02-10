محافظ المحويت: الإنجاز الوحيد للأمم المتحدة منح الحوثي وقتاً كافياً بالحديدة للحرب

قال محافظ محافظة المحويت صالح سميع ان الانجاز الوحيد للمنظمة الدولية الأمم المتحدة هو منح الحوثي وقتا كافياً لمزيد من الاستعدادات العسكرية في مدينة الحديدة .

وكتب سميع بتغريدة رصدها الخليج 365 على حسابه: سيعرف العالم أن الإنجاز الوحيد للأمم المتحدة في الحديدة عبر مبعوثها هو منح الحوثي - وَمَنْ ورائه- الوقت الكافي لاستكمال التحصينات والاستعدادات للجولة القادمة من الحرب.

وأضاف "ربما يكون الاستثناء من هذه القاعدة هو إفراغ ثلاجات الموتى من الجثث تمهيدا لإعادة ملئها بجثث جديدة فقط أسف

وأشار إلى أن نظام البصمة سيستغرق بعض الوقت .. وقال ” لكنها خطوة مهمة في إطار توسيع عمل البرنامج ومساعداته لليمنيين في كافة أنحاء البلاد “.

وأکد أندرسون أن البرنامج سيعمل بالتعاون مع منسقة الشؤون الإنسانية على إظهار المعاناة الإنسانية التي تحدث في اليمن وأولويات الصعوبات التي تواجه اليمنيين.. أسف".

وجاء تصريح سميع بالتزامن مع تأكيدات بعدم التزام الحوثي حتى اليوم باي مضامين لاتفاق السويد الموقع في ديسمبر كانون الأول الماضي وهو الاعتراف الذي سجلته الأمم المتحدة أخيرا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي ان وأن الجيش الوطني لن يقف دوماً مكتوف الأيدي وهو على أهبة الاستعداد وفي جاهزية قتالية عالية للحسم العسكري في جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول الميليشيا بالحل السلمي وصدرت التوجيهات للجيش بذلك.

وقال " ان المفاوضات الاخيرة عرت المليشيا وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية أن تقوم بالضغط على مليشيات الحوثي لتنفيذ الاتفاقات والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، او تسميتها معرقلة لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري".

وأوضح مجلي في تصريحات السبت، أن مليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في خروقاتها للهدنة في محور الحديدة حيث بلغت ألف و120خرقا ، أدت إلى استشهاد 65 مدنيا منها 530 خرقا على مواقع الجيش وأجبرت المواطنين على النزوح والرحيل من قرى الطائف والنخيل والجاح إلى جانب استمرارها في تعزيز مواقعها وحفر الخنادق والانفاق وتهريب السلاح والطائرات المسيرة عبر السواحل التي لا تزال تحت سيطرتها.