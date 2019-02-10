شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن من صنعاء خبر صــــادم للعميد أحمد علي وقيادات الحرس الجمهوري ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر طبي، إن ضابطاً في الحرس الجمهوري، برتبة عقيد، توفي متأثراً بالتعذيب الوحشي، في سجون ميليشيا الحوثي، بالعاصمة صنعاء.

وأبان المصدر أن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اختطفت في وقت سابق، العقيد أمين يحيى حنينة، من منزله في صنعاء، وأخفته في سجن سري لمدة شهرين، من دون أن تعرف أسرته شيئاً عن مصيره.



وأضاف أن الحوثيين نقلوا العقيد حنينة قبل يومين من السجن إلى العناية المركزة، في مستشفى 48 بعد دخوله في حالة غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بالتعذيب الوحشي خلال فترة اختطافه.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد اختطفت العقيد أمين يحيى حنينة عقب انتفاضة ديسمبر 2017، وأطلقت سراحه بعد أشهر، لتعود لاعتقاله مرة ثانية.