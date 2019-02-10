شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا: الإعلان عن عودة الفتاة السعودية الهاربة إلى أرض المملكة بعد ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عودة "المواطنة دينا" إلى أرض المملكة مع أهلها، وذلك بعد الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال اليومين الماضيين حول محاولة هروب فتاة سعودية تدعى دينا علي من بلادها.



وأصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالفلبين، بيانا، قالت إنه حول "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المواطنة دينا". وأضاف البيان أن السفارة السعودية في الفلبين "تؤكد عدم صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي". وتابع البيان أن "ما حدث شأن عائلي وقد عادت المواطنة مع ذويها لأرض الوطن".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "أنقذوا_دينا_علي" باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أنباء عن احتجاز فتاة سعودية في مطار العاصمة الفلبينية مانيلا، كانت في طريقها إلى أستراليا لطلب اللجوء. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الفلبينية بعدم ترحيل دينا علي.



كما انتشر مقطع فيديو لفتاة دون ظهور وجهها تقول فيه: "اسمي دينا علي، وأنا امرأة سعودية أهرب من السعودية إلى أستراليا سعيا للجوء. توقفت في الفلبين في رحلتي وأخذوا جواز سفري واحتجزوني 13 ساعة لأني امرأة سعودية بالتعاون مع السفارة السعودية".

وأضافت: "إذا جاءت عائلتي سيقومون بقتلي وسأموت إذا عدت إلى السعودية. أرجوكم ساعدوني. أنا أسجل هذا الفيديو طلبا للمساعدة ولتعلموا أنني حقيقة وموجودة هنا. الحكومة الفلبينية والسعودية تنتهكان حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويحتجزوني هنا كمجرمة ولا يمكنني أن أفعل أي شيء ولا يمكنني الخروج، لقد أخذوا جواز سفري وكل أوراقي لأنهم ينتظرون وصول أسرتي لتأخذني وهم يريدون قتلي. إذا حدث أي شيء لي فهذا مسؤولية الخطوط الجوية الفلبينية والحكومة السعودية".