شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنقل قبل قليل إعلان وقرار عاجل للحوثي "تفاصيل مربكة للشرعية والتحالف" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة سبوتنيك الروسية قبل قليل إعلان عاجل لمليشيات الحوثي الإرهابية عن بدء إجراءات الإعداد للانتخابات النيابية التكميلية التي كانت أقرت الجمعة الماضية إجراءها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها المليشيات بصنعاء أن "اللجنة أقرت في اجتماع برئاسة القاضي محمد عبدالله السالمي، تشكيل لجان إدارة الانتخابات النيابية لملء المقاعد الشاغرة (الإشرافية والأصلية والفرعية) من منتسبي قطاع التربية والتعليم".

وأضافت "أن الاجتماع أحال مشاريع الأدلة الانتخابية إلى القطاع القانوني لا صدارها، وأقر الموازنة التقديرية للانتخابات ووجه برفعها إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لتوجيه الحكومة بإعتمادها".

وحسب "سبأ" الحوثية، وافق اجتماع اللجنة على "مشاريع المذكرات الموجهة إلى عدد من المنظمات والهيئات الدولية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية لملء المقاعد الشاغرة".