بالفيديو.. الامارات تدعم تعليم الفتيات في الساحل الغربي باليمن

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي اليوم مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية والثانوية للبنات بمنطقة يختل بمديرية المخا بالساحل الغربي اليمني بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها وذلك في إطار إهتمام دولة الإمارات بدعم تعليم الفتيات و دعم قطاع التعليم في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي اليمني، حيث ستمكن المدرسة عدد 650 طالبة من استمرار دراستهن.

وبهذه المناسبة أكد محمد محمد ابراهيم البعجري شيخ منطقة يختل أن الامارات نفذت مشروعات خدمية وتنموية عديدة أسهمت في تطبيع الحياة وعودة الاستقرار إلى قرى يختل ومناطق الساحل الغربي بشكل عام وأشاد بجهود فريق الهلال الاحمر الاماراتي في هذا الصدد .

وأوضح أن " يختل " حظيت بمشاريع تنموية مختلفة من دولة الامارات مما جعلها تشهد نقلة نوعية عل صعيد توفير خدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والتعليم إلى جانب إنشاء مرسى للإنزال السمكي.

و قال عبده قايد ناجي مدير مدرسة خديجة بنت خويلد إن تنفيذ المشروع سيسهم في عودة المعلمين والمعلمات لأداء عملهم والطالبات لاستكمال دراستهن بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019-2018.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الاماراتي في الساحل الغربي لليمن بهذه المناسبة أن تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتأثيث المدرسة في وقت قياسي بهدف اتاحة الفرصة لـ /650/ طالبة للعودة من أجل استئناف تعليمهن الأساسي و الثانوي.

وأشار إلى أن المشروع اشتمل على تأهيل وتجهيز وتأثيث 14 فصلاً دراسياً مع ملحقاتها ومرافق حيويه اضافة إلى توفير إذاعة مدرسية ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

والهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة هي هيئة إنسانية تطوعية إماراتية تقدم المساعدة والعون لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز؛ وهي تعمل داخل دولة الإمارات وخارجها، وتقوم بدور مساند للسلطات الرسمية في أوقات السلم والحرب.

تأسست في 31-1-1983 ونالت الاعتراف الدولي بانضمامها إلى الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 1986.

وتهدف الهيئة إلى التعريف بمبادئ القانون الانساني, التوعية والتثقيف الصحي, إقامة مشاريع لصالح الشرائح الاكثر حاجة للعون مثل الأرامل والايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة, إغاثة المنكوبين جراء الكوارث المختلفة, استقطاب الكفاءات للعمل التطوعي.

ثتعمل إدارة المتطوعين على رفع جاهزية المتطوعين وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع .