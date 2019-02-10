مباحثات يمنية تركية بعدن للحصول على مساعدات لقطاع الصحة

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بعدن مع ممثل الهلال الاحمر التركي، ما يمكن ان يقدمه الجانب التركي للقطاع الصحي في اليمن.

وقدم الوزير مصفوفة من الاحتياجات العاجلة للنهوض بالقطاع الصحي في عموم المحافظات ومنها مجالات التدريب والتأهيل في الرعاية الصحية الاولية والطوارئ وانشاء مستشفيات ميدانية في نهم و صرواح والحديدة ودعم مراكز غسيل الكلى وبنوك الدم.

وناقش اللقاء إمكانية مساهمة الجانب التركي في تأهيل بعض المستشفيات بشبوه وابين ولحج وتوفير المستلزمات الطبية وتلبية احتياجات الوزارة من ادوية الامراض المزمنة والسرطانات وزراعي الاعضاء وامراض الدم الوراثية ومركز الاورام بمستشفى الصداقة في عدن.

حضر اللقاء وكيلى وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي والدكتور مصلح التوعلي .

وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، قد تفقد، اليوم، برفقة وكيلا الوزارة الدكتور علي الوليدي والدكتور مصلح التوعلي، عدد من مواقع الفرق الصحية المشاركة في حملة التحصين ضد الحصبة والخصبة الألمانية.

وحث الوزير الجميع على مضاعفة الجهود لانجاح الحملة للوصول الى يمن خال من الحصبة والحصبة الالمانية التي كان من المفترض ان تكون اليمن قد تخلصت منها.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، اعمال مؤتمر التعليم الطبي الذي تنفذه مجموعة اصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا بالتنسيق مع ادارة مكتب الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء وإدارة مستشفى سيئون العام.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه خلال الفترة ٩ - ١٢ من فبراير الجاري مجموعة من الاطباء والمختصين من عدد من المحافظات الى تقييم الواقع الصحي واحتياجاته والرقي بالجانب التأهيلي والمهني والصحي بالمرافق الصحية الى جانب مستشفى سيئون العام.

واوضح مدير عام مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد منسق المؤتمر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المؤتمر الذي يشارك فيه 2 من المدربين من خارج اليمن سيتم خلاله التعريف بالمعلومات والمعارف الطبية الحديثة عن كيفية طرق ووسائل التدريب والتأهيل في المستشفيات إضافة الى مناقشة الواقع التعليم الطبي في اليمن وبالأخص بحضرموت الوادي المتزامن مع افتتاح كلية الطب بجامعة سيئون كون المستشفى سيكون لها الدور في احتضان انشطة الكلية ومخرجاتها وتدريب طلابها.