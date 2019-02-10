حزبان يمنيان يصدران بياناً نارياً بالتضامن مع فنزويلا ضد أمريكا

أصدر مكونان يمنيان بياناً نارياً بالتضامن مع فنزويلا ضد التدخلات الأمريكية في شؤون البلاد.

وقال بيان صادر عما يسمى ب"إتحاد الشبيبة الديمقراطية اليمنية ( أشدي)"، وشباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إنها تطورات الأوضاع في فنزويلا، والتدخل الإمبريالي الأميركي السافر، لفرض رئيس صوري ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

وأضاف أن هذا التدخل ولخلق حالة من الاضطراب والفوضى الداخلية سيؤدي أثرها إلى حرب أهلية تهدف إلى إسقاط سلطة مادورو المنتخب من الشعب، وإعادة فنزويلا إلى حظيرة سيطرة الولايات المتحدة ونهب ثرواتها.

وتابع: نعلن تضامننا اللا محدود مع شعب فنزويلا العظيم ومع مؤسساته الديمقراطية المعبرة عن إرادة وتطلعاته ودستوره وتشريعاته.

وأكد شباب الناصري وأشدي في اليمن رفضهم المطلق للتدخلات الخارجية الإمبريالية التي تهدف إلى تغذية نزاعات وصراعات وحرب داخلية تستهدف استقلالية ومقدرات الشعب الفنزويلي، وسياسته المستقلة المناهضة للإمبريالية العالمية، ذلك التدخل الذي يأتي ترجمة للسياسات الأمريكية المستمرة للهيمنة على العالم، ويفضح كذبها وزيفها المنافي لدعواتها وحرصها لتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم احترامها لإرادة الشعوب الحرة.

كما أكد شباب أشدي والناصري ثقتهم الكبيرة في الشعب الفنزويلي وقواه الديمقراطية والتقدمية بأنها قادرة على تجاوز أي تباينات داخليه عبر الاحتكام للديمقراطية والتفاوض والحوار باعتبار أن الشرعية الوحيدة للحكم في فنزويلا، هي تلك التي منحها الشعب للرئيس مادورو من خلال الانتخابات، وعبر فيها عن إرادته الحرة.

وحيا وثمن شباب الناصري وأشدي في بيانهم دعوات الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادور للحوار والتفاوض السلمي الديمقراطي بين كل أطياف القوه الوطنية الفنزويليية، وشدد على أهمية تجسير وتعميق أوصر التضامن الأممي مع الشعب الفنزويلي ضد السياسات الأمريكية وتدخلاتها المتناقضة مع قوانين وقواعد العلاقات الدولية.

ودعا كل القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية في العالم العربي الدعم والتضامن مع شعب فنزويلا وخياراته وحقه في تقرير مصيره السياسي المستقل بما يعبر عن الإرادة الوطنية الحرة لهذا الشعب ..