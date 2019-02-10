أمن مأرب يحقق نجاحاً قياسياً باستعادة سيارة بعد 15 دقيقة من سرقتها

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب أنها تمكنت اليوم السبت ، من استعادة سيارة مسروقة بعد ربع ساعة من سرقتها، وسط المدينة.

ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني، إن أفراد الأمن في نقطة شركة النفط، تنبهوا لسيارة مسروقة أثناء مرورها في النقطة خلال محاولة السارق الفرار بها خارج المحافظة, موضحاً إنه وأثناء توقيف السيارة لطلب وثائق الملكية، اتضح إنها غير مملوكة للسائق ولايمتلك أي وثائق ثبوتية.

وأضاف “أنه بمجرد ايقاف السيارة حاول السائق الهروب، مما اضطر أفراد الأمن لإطلاق النار وإيقاف السيارة”.

وأكد المصدر أنه بعد التحقق من السيارة اتضح بأنه لم يمر على سرقتها من أمام أحد أسواق القات في المدينة سوى ربع ساعة تقريبا، مضيفا ان الجهات المختصة سلمت السيارة لصاحبها المواطن “أحمد البخيتي “بعد تأكدهم من ثبوت الوثائق والملكية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال العام الماضي 2018م من استعادة ما يقارب 20 سيارة مسروقة, وإعادتها لأصحابها, وهو مؤشر يدل على اليقظة الأمنية والجاهزية العالية التي يتمتع بها أمن مأرب.

ماذا يعني خطف السيارات

وفقاً لمراجع على الانترنت، خطف السيارات هو الاستيلاء غير المشروع على السيارات بقصد التنقل. ويعد اعتداء مسلح اذا وجد ركاب داخل السيارة أثناء السرقة.

مثال تاريخي على ذلك هو سلسة خطف الشاحنات نصف المقطورة خلال عقد الستينيات من القرن العشرين، ويتم استخدام كلمة اختطاف لتلك الأنواع من استعمال السيارات غير المشروع, والتي لا تشمل عادة اختطاف السائق معها بل تركزت أكثر على أستعمال السيارة على الطريق أكثر من سرقة السيارة بحد ذاتها.

وفي العادة أثناء حدوث جريمة خطف السيارة يكون السارق مسلحا ويجبر سائق السيارة على الخروج منها وتهديده بالأذى. وفي حالات اخرى نادرة، يتم خطف السائق تحت تهديد السلاح ويتم الاحتفاظ به كراكب مكرها او يجبر على قيادة السيارة التي سرقها/سرقتها منه. عادة ما يتم استهداف النساء كضحايا ليقدن السيارت بالإكراه.

يستخدم مصطلح Carjacking بالانجليزية كناتج تركيب كلمتي سيارة واختطاف. و قد صاغ المراسل الصحفي السيد سكوت بوليز والسيد اي.جي ميتشل وهو محرر لأخبار ديترويت هذا المصطلح.

استخدمت الاخبار هذا المصطلح لأول مرة في يوم 28 اغسطس عام 1991 حيث قدم التقرير جريمة قتل السيدة روث والبالغة من العمر 22 عاما والتي كانت تعمل كأمينة صندوق في صيدلية في ديترويت. قتلت السيدة روث عندما لم ترضخ لتسليم سيارتها ماركة سوزوكي, وقال بيان الشرطة وقتها بأنها قضية "سرقة مسلحة مع قيادة غير قانونية باستخدام سيارة" والتي تعاني منها ديترويت .