إصابة طفلة برصاصة قناص حوثي في الرأس بالبيضاء

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، اليوم السبت، بإصابة طفلة برصاصة قناص حوثي في الرأس.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن أحد قناصي مليشيات الحوثي قام بقنص الطفلة زينب عبدالله أحمد الهلالي بالرأس "عمر 10 سنوات" بقرية الشواهرة بمديرية ولد ربيع.

وأشارت إلى أنه "تم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية بمدينة رداع، و ما زالت حالتها خطرة".

وأمس قامت مليشيا الحوثي، بمداهمة عشرات المنازل بحملة اعتقالات واسعة للمواطنين لأبناء قبيلة آل مشدل بمنطقة الضحاكي والعيوف ومشعبة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأضافت مصادر محلية ، أن مليشيا الحوثي قامت باختطاف أكثر من 106 مواطنين، وإطلاق الرصاص الحي وإرهاب الأطفال والنساء ومحاصرة الكثير من المنازل وتهديد بعض المنازل بتفجيرهن، وما زالت الانتهاكات مستمرة.

وبحسب المصادر، فإن ذلك يأتي عقب انفجار يوم أمس الخميس عبوة بطقم قائد الأمن المركزي التابع لمليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء المدعو "ابومنذر الصعداوي" وإصابته مع 3 من مرافقية بإصابات خطيرة ومصرع 3 آخرين واعطاب الطقم بأحد الطرقات بمنطقة الضحاكي، وإحراق طقم آخر و مصرع 4 وإصابة 2 الآخرين الذين كانوا فيه بمنطقة مشعبة بآل مشدل بمديرية البيضاء الثلاثاء الماضي.

وتكبدت المليشيات بالأسبوع الماضي خسائر بشرية كبيرة بمنطقة آل مشدل بينهم قياديين وقد اعترفت المليشيات بمصرعهم حسب ما نشرته وكالة الأنباء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي "سبأ" وهم العقيد محمد صالح الوجيه والمقدم محسن يحيى الويناني و4 من مرافقيهم بتاريخ 1فبراير الماضي بمنطقة نصص التابعة لقبيلة آل مشدل بمديرية البيضاء محافظة البيضاء.