مدير المسيلة بالمهرة يدشن حملة كويت الخير لإغاثة المتضررين وحملة التحصين

دشن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي اليوم حمله كويت الخير بالمسيلة بحضور الامين العام للمجلس المحلي عبد الحمن باعباد والمدير التنفيذي لمؤسسة كويت الخير محمد صالح شنظور والمسؤل المالي مسلم بامسلم. ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال التدشين عبر الدحيمي عن جزيل شكره لمؤسسة كويت الخير على ماقامت به مجهود لاغاثة المحتاجين والمتضررين بالمديرية. وشمل التدشين توزيع 300 سلة غذائية على المستفيدين من ابنأء مناطق رهديد وضبيعه وغيرها ، وكذلك مواد ايوائية لمخيم النازحين في رهديد ومنطقة المغونة. إلى ذلك دشن المدير العام لمديرية المسيلة والأمين العام للمجلس المحلي ومدير مكتب الصحة والسكان حملة التحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

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