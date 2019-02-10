بالصور.. تدشين الحملة الوطنية للقاحات في جبل حبشي بتعز

دشن مدير عام مديرية جبل حبشي ، فارس المليكي ، ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية ، الدكتور احمد عبده سعيد ، صباح اليوم السبت ، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية .
ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الحملة التي انطلقت تحت شعار "التحصين صحة وحياة" والتي تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 15عاماً في 110مرفقاً صحياً بعموم قرى وعزل المديرية .
وقال فارس المليكي مدير عام المديرية في كلمة التدشين ، بأن جميع المراكز الصحية المعلن عنها ستستقبل كافة الفئات العمرية المحددة اثناء فترة التحصين ، داعياً المواطنين الى الدفع بأبنائهم نحو تلك المراكز والمرافق الصحية المؤقتة .
وأضاف بأن التحصين يهدف الى الوقاية من تلك الامراض (الحصبة_والحصبة الألمانية ) من المضاعفات الخطيرة عبر الجرعات التنشيطية للحملة الوطنية .
من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبده سعيد مدير مكتب الصحة بالمديرية أن الحملة الوطنية للتحصين تستهدف 73400طفلاً ممن شملتهم الشروط المطلوبة للتحصين .
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