وزير السياحة: الشعب لن يقبل بتسلط مليشيات الحوثي القادمة من كهوف الظلام

قال وزير السياحة، الدكتور محمد قباطي، إن "شعب اليمن شيد حضارات مجيدة على مدى مئات من قرون الزمن".

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " ولم تقهره مصاعب الطبيعة وأهوالها، فأقام المدرجات الزراعية على سفوح الجبال وبنى الجسور والطرقات في الأغوار والمنحدرات!".

وتابع "ذلك الشعب لن يقبل بتسلط مليشيات الحوثي القادمة من كهوف الظلام تحت دعوى إصطفائها بحقٍٍ إلاهي ٍللتسيد عليه".

وبث الوزير مع تغريدة شرحا مفصلا عن بناء جسر شهارة.