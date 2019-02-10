بالفيديو.. مليشيا الحوثي تواصل قصفها لمنازل السكان في الحديدة

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي اليوم الأربعاء مستهدفة منازل السكان في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقال المركز الاعلامي لقوات العمالقة ان مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار واستهدفت منازل المواطنين في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة . وأفاد نقلاً عن مصادره أن مليشيا الحوثي قصفت منازل المواطنين بقذائف الهاون وبالهاوزر بشكل مكثف منذ صباح اليوم . وأضافت المصادر أن موجة نزوح جماعي للعائلات شهدها حي منظر نتيجة القصف العشوائي الحوثي على الحي السكني . ويعد حي منظر من أكثر المناطق التي إستهدفتها مليشيات الحوثي وقصفته بمختلف أنواع القذائف وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وخلفت دماراً واسعاً بالمنازل وتسببت بموجة نزوح جماعي للمدنيين إلى مناطق بعيدة عن مرمى نيران الحوثيون . وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .

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