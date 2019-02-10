رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع ويطلع على المستجدات العسكرية

أطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، خلال لقائه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، على مستجدات الأوضاع العسكرية وسير المعارك في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بوزارة الدفاع بينها موازنة الوزارة للعام الجاري وضرورة تفعيل كافة الدوائر العسكرية وانتظام صرف مرتبات الجيش.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور معين على ضرورة تقديم الدعم العسكري والمعنوي للوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني والمقاتلين في مختلف الجبهات، ومساندة أبناء حجور وكشر في محافظة حجة للتصدي لعناصر الميليشيا الانقلابية الحوثية التي استغلت الهدنة في الحديدة وهاجمت المدنيين العُزل في كشر وحجور.

وأشاد بالبطولات والانتصارات العسكرية التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الميليشيا الانقلابية بمختلف جبهات الشرف والبطولة، وأكد على ضرورة تعزيز ورفع معنويات المقاتلين لمواصلة تحقيق الانتصارات ، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الحكومة برعاية أسر الشهداء والجرحى.



ونوه رئيس الوزراء بدور دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية المساندة للشرعية والجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.