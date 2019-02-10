قائد محور كتاف صعدة يستكمل زيارته الجرحى

في استكمال زيارته اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف زار سكن الأخدود للجرحى في نجران في سير مواصلة الزيارة التي كان بدأها في اليومين الماضيين في مستشفى الشرفة ومستشفى الملك خالد.

وذلك لتفقد حالات الجرحى في المستشفيات و يصل الى سكن الأخدود للجرحى بنجران.

وكان برفقته بعض القادة وبعض من الكادر الطبي من مسؤولي الجرحى وتفقد اللواء الهاشمي خلال الزيارة حالات ومعاناة الجرحى في السكن وتلمّس احتياجاتهم ومتطلباتهم واستقبل شكاويهم وشدد على المسؤلين القائمين ان يستشعروا المسؤولية وعدم التقصير في احتياجات الجرحى،

كما ان الزيارة تخللت كلمة لقائد المحور اللواء/رداد الهاشمي ألقاها على الجرحى حيث ثمن من خلالها الدور البطولي الذي يبذله ابطال محور كتاف وثمن دور تضحيات الجرحى ودماء الشهداء التي سالت من اجل هذه القضية والتي نحن في صدد تحقيقها بالقريب العاجل بإذن الله وذكر بأن كل جرح يعتبر وسام شرف لحامله ساهم ذلك في تعزيز الروح المعنوية لدى الجرحى

وفي السياق ذاته عبر الجرحى عن فرحهم وامتنانهم بزيارة قائد المحور لهم ومشاركتهم معاناتهم والشعور بآلام جراحهم،

تأتي هذه الزيارة ضمن زياراته التي يقوم بها دورياً بين مختلف قطاعات المحور واستشعاراً بالمسؤولية التي على عاتقه وتقديراً للتضحيات البطولية التي يقدمها الأبطال في كل جبهات الوطن..