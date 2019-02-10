مدير صناعة المهرة يشارك في اللقاء التشاوري لمدراء عموم مكاتب وزارة الصناعة بعدن

شارك المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظ المهرة الأستاذ، عبدالله خودم محمد بالعاصمة المؤقتة عدن، في اللقاء التشاوري لمدراء عموم مكاتب وزارة الصناعة والتجارة من مختلف المحافظات اليمنية .

وفي الاجتماع الذي تراسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور، محمد عبدالواحد الميتمي، وبحضور وكيل الوزارة الأستاذ علي عاطف ، تم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل مكاتب الوزارة في المحافظات .

ووفق متابعة "الخليج 365"، استمع الوزير الميتمي من الحاضرين إلى شرح مفصل حول نشاط مكاتبهم ، وكذا الجهود المبذول لتأهيل الكادر الوظيفي وتنفيذ مهامهم بالإمكانيات المتوفرة .

كما استعرض الحاضرين مستوى التنسيق بين مكاتب الوزارة والغرف التجارية والصناعية اضافة الى مستوى التنسيق المشترك بين معايير هيئة المواصفات والمقاييس في الرقابة التموينية في الاسواق .

وفي اللقاء أكد وزير الصناعة الاستاذ محمد الميتمي ان هذا اللقاء يعتبر نقطة انطلاقة لوضع تصورات وآلية للعمل والتعاون المشترك بين الوزارة ومكاتبها في مختلف المحافظات لتفعيل دورها ضمن خطة وتصور محكم ودقيق للعمل وفق المتطلبات الراهنة و أن الوزارة بصدد استكمال بنيتها الاساسية بعد إعتماد موازنتها التشغيلية لهذا العام وتستطيع ان تتحرك بشكل أوسع والقيام بالمهام المناطة بها على أكمل موجهاً مداراء المكاتب برفع تقارير عن احتياحات كل مكتب حتى تتمكن الوزارة من وضع خطة عمل تمكنها من معالجة أوضاعها وتدليل الصعوبات والتحديات لتسهيل عمل المكاتب بما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين والوطن بدرجة رئيسية.