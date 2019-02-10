شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يحول منزل الرئيس هادي في صنعاء لمشروع استثماري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن أحد قيادات مليشيا الحوثي والذي يتمركز في منزل الرئيس هادي بشارع الستين في صنعاء، قام بتحويل المنزل إلى محطة لبيع المياه.



وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المكنى "أبو علي" قام بتحويل البئر الموجود داخل حوش منزل الرئيس هادي في شارع الستين إلى "بومبا" ويقوم ببيع المياه من خلالها لأصحاب الوايتات بمبالغ مرتفعة تصل إلى 5 ألف ريال.



وأشار إلى أن العشرات من الوايتات تقف في طوابير طويلة أمام منزل الرئيس هادي لتعبئة المياه بعد أن حوله القيادي إلى مشروع للاستثمار.



وخلال السنوات الثلاث الماضية، تنافست قيادات جماعة الحوثي الانقلابية على جمع الأموال وتحقيق الثراء من خلال الاستثمار في المنهوبات وابتزاز التجار والمواطنين والتفنن في تعذيبهم بشتى الوسائل.



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