شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث ... محمد الحوثي يهدد المشاط ويصفه بالعبد .. تعرف على السبب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد رئيس ما يسمى باللجان الثورية لميلشيا الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط. وقالت مصادر مطلعة " إن المدعو محمد علي الحوثي هدد مهدي المشاط في اجتماع لهم، بعد صياح كاد يصل للاشتباك بالايادي".

وأضافت المصادر" أن الخلاف وتهديد محمد الحوثي للمشاط جاء على خلفية قيام الأخير بتوقيف مشرفين حوثيين محسوبين على محمد الحوثي". وبحسب المصادر " أن محمد الحوثي هدد المشاط بقلعه من منصبه وإدخاله السجن ومحاكمته". وذكرت المصادر" أن محمد الحوثي وجه للمشاط بانه ليس من آل البت ووصفه بالعبد".



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