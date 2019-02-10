تعز: استعدادات للإحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير الشبابية (صور)

تشهد محافظة تعز استعدادات كبيرة؛ للإحتفال بالذكرى الثامنة، لثورة 11 فبراير الشبابية، من خلال تزيين الشوارع الرئيسة، وسط المدينة، بالأعلام والشعارات وصور الشهداء.



وتعمل اللجنة التحضيرية والمُنظمة لفعاليات ذكرى ثورة 11 فبراير على التحضير والتجهيزات؛ استعداداً للاحتفال من خلال تعليق أعلام الجمهورية، على الشوارع والأحياء، ونصب لافتات ولوحات تعبيرية بالمناسبة.

وبالمناسبة أعلن تيار فبراير الوطني تدشين فعالياته الاحتفالية في كل أنحاء اليمن من خلال مهرجانات يقيمها التيار ومشاركته في الفعاليات الوطنية بالشراكة مع كل المكونات الوطنية المختلفة في أسبوع فبراير الوطني ابتداء من يوم الجمعة ? فبراير ???? م.

وأكد تيار فبراير الوطني "أنه وبرغم كل الإرهاصات التي مرت بها اليمن نتيجة الانقلاب الداخلي والتآمر الإقليمي على ثورة فبراير فإن ما كان ينتظر اليمن دون نهوض الشعب اليمني بثورته كان أسوء وان الشعب الذي قام بثورته لا يزال مستمرا بهذه الثورة مدركا بتغير الوقائع التي تجعله مستعدا لتغيير وسائل ثورته و ساحاتها وميادينها لتحقيق أهدافها الثابتة منذ انطلاقها في أول يوم".



وأضاف تيار فبراير في بلاغ صحفي - تلقى "يمن شباب نت" نسخة منه - "حتى تحقيق أهداف فبراير وينعم الشعب بحريته وكرامته وسيادة بلده وتسقط كل المشاريع الطارئة التي تسعى لتمزيق اليمن أو العودة به الى ماقبل التاريخ ستبقى ثورتنا مستمرة في ميادين النضال السلمي أو المقاومة لنعلن بحزم اننا باقون على العهد اوفياء لشهدائنا وجرحانا ولثورتنا المجيدة ووطننا العظيم".