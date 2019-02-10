شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..تجدد عنيف للمواجهات المسلحة بين الحوثيين وقبائل " حجور" ومجاميع قبلية تفاجأ الميلشيا بالتوافد لدعم صفوف الأخيرة ( تطورات طارئة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تجددت المواجهات المسلحة بين ابناء قبائل حجور بمحافظة حجة ومليشيات الحوثي الانقلابية.



وأكدت مصادر قبلية أن مجاميع عسكرية انضمت للمواجهات الى جانب قبائل حجور بالتزامن مع توافد رجال قبائل مسلحين من مناطق متاخمة لدعم صفوف ابناء حجور .

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من جهة اخري ذكرت مصادر قبلية في المديرية في تصريح خاص أن ابناء القبائل تخوض اشرس المواجهات مع مليشيات الحوثي .

واوضحت المصادر بأن المعارك الشرسة يرافقها تحليق مكثف ومستمر لمقاتلات التحالف العربي في سماء المنطقة .

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد،الميليشيات الانقلابية التي تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، في مساعي فاشلة لاحداث اي اختراق عسكري باتجاه عمق المديرية التي تعتبر من كبرى قبائل محافظة - حجة، الرافضة لـ«التواجد الحوثي» منذ عام2011-2012.