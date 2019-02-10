شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن البشرى التي ينتظرها كل اليمنيين حول قبائل حجور "تفاصيل حاسمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة الشرعية النفير العام بمحافظة حجة شال غرب البلاد، بعد تقارير تحدثت عن تحشيد مليشيا الحوثي القبائل من صنعاء للقتال في "حجور وكشر".

ودعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه محافظ حجة عبدالكريم السنيني، قوات الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في المحافظة إلى التصدي لمليشيا الانقلاب ومواجهتها.

ووعد بأن الحكومة وبدعم من الرئيس هادي، ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور كشر، كما ستقدم المساعدات العاجلة لأبناء المحافظة، إضافة إلى دفع رواتب النازحين، وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من المدنيين من جرحى الحرب.

من جانبه قال محافظ حجة، إن مليشيا الحوثي تستغل حالة العوز والفقر عند المواطنين وتقوم بتجييش أبنائهم، كما أنها عمدت على تدمير المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والمدارس.

وكشفت تقارير عن استعداد الحوثيين لحشد مقاتلين من القبائل إلى بلدة "كشر" بمحافظة حجة شمالي اليمن، بعد رفض سكان البلدة وجود مليشيا الحوثي.

وأكدت مصادر قبلية وميدانية لـ"يمن الغد" أن #مليشيا_الحوثي الانقلابية اتخذت قرار باقتحام ودك منطقة حجور بكل ما لديها من قوة، وتقوم بكافة التجهيزات اللازمة لذلك، من تحشيد لمقاتليها ولأسلحتها وشراء بعض القبائل التي لازالت ترفض حتى اللحظة مساندة الحوثيين، ويقابل هذا التحشيد والاستعدادات الانقلابية تخاذل غير مبرر من قبل الحكومة الشرعية وقواتها وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، مارتن غريفيث.

وذكرت المصادر أن الحكومة الشرعية والأمم المتحدة التي تزعم أنها تريد إحلال السلام في اليمن، تتصرف وكأن منطقة حجور خارج الجغرافيا اليمنية والقريبة من مناطق سيطرة الشرعية وفي مرمى مدفعيتها وسمائها مفتوحة لطيران التحالف العربي.

واستغربت المصادر القبلية والميدانية تخاذل الشرعية في مساندة أبناء #حجور ، وصمت المبعوث الأممي عن جرائم المليشيا الحوثية في حصار وقصف حجور وشن الحرب على أبناء القبائل، مشيرة إلى أن دور غريفيث تجاه أبناء حجور لا يختلف من موقف المبعوث الأممي الأسبق جمال بن عمر، تجاه أبناء دماج وطلاب دار الحديث في العام 2014م. داعية الشرعية والتحالف إلى تحريك القوات المتواجدة في مناطق ميدي ومستبأ وعاهم لكي لا تستفرد المليشيا بقبائل حجور.