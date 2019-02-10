شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : اندلاع حريق هائل في العاصمة صنعاء .. وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل، مساء اليوم السبت، في أحد المستشفيات الأهلية بصنعاء وتسبب بإصابة عدد من العمال وأضرار مادية كبيرة.

وقال شهود عيان إن حريقاً هائلاً اندلع مساء اليوم في مستشفى الصحاب بمنطقة الحصبة.

وأشاروا إلى أن الحريق اندلع في خزانات كبيرة للديزل، وامتدت إلى المولدات وبعض أقسام المستشفى، فيما فشلت فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية كبيرة .

وتلجأ المستشفيات و المرافق والشركات الخاصة إلى تخزين المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من مولدات خاصة بعد توقف خدمة الكهرباء منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء .