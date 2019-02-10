شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتفاضة القبائل الجيش يتدخل بشكل مفاجئ ويعلن السيطرة الكاملة "تفاصيل الانتصار" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني السيطرة على مركز مديرية "الحشاء" غربي محافظة #الضالع جنوب اليمن بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين بعد يوم من انتفاضة القبائل في وجه المليشيات وصد هجوم حوثي عنيف.

ونقل مراسل بمحافظة الضالع "أن عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية سقطوا بين قتيل وجريح اليوم السبت 9 فبراير / شباط 2019، إثر تجدد المواجهات لليوم الثاني على التوالي في مديرية الحشا بمحافظة الضالع".

ونقل المراسل عن مصادر محلية في الحشا "أن معارك عنيفة تجددت في منطقة نجد المكلة وقرية النحرب وسوق الطاحون بمديرية الحشا بين المليشيات الحوثية من جهة ورجال القبائل مسنودين بكتيبة عسكرية من اللواء 30 مدرع يقودها الرائد غمدان الصيادي من جهة ثانية، إضافة إلى تعزيزات وإسناد من الحزام الأمني بالضالع من جهة أخرى".

وقالت المصادر إن المواجهات تجددت عقب صد رجال القبائل والمساندين لهم من الوحدات العسكرية هجوماً شنته المليشيات على مواقعهم".

وأوضحت مصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط خمسة من عناصر مليشيات الحوثي وجرح آخرين".

وبينت المصادر أن دائرة المعارك توسعت لتصل إلى أغلب مناطق عزلة الاحذوف ومنطقة وسوق الطاحون في المديرية ذاتها، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي أفشلت جهود وساطة قبلية حاولت التهدئة وإيقاف المواجهات واحتواء الموقف، فيما يواصل طرفا الحرب التحشيد واستقدام تعزيزات ومزيد من المقاتلين إلى مواقعهم.

وكانت الاشتباكات اندلعت، أمس الجمعة، عقب إقدام مليشيات الحوثي على تفجير ثلاثة منازل في عزلة الاحذوف تابعة للشيخ عبدالجليل الحذيفي وعبدالرحمن الحذيفي وصادق أحمد مسعد.