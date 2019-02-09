شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي قبل قليل .. شاهد السعر الجديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء مساء اليوم السبت الموافق 9فبراير 2019م
أسعار الصرف في مصارف صنعاء
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي: 590
الريال السعودي: 156
أسعار البيع
الدولار الأمريكي: 595
الريال السعودي:157
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