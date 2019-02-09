شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بلاغ للنائب العام ووزير الإعلام...يتعلق بالمتمرد عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الزميل أنيس منصور رئيس مركز هناعدن للدراسات بلاغ إلى النائب العام ووزير الإعلام يتعلق بالسرقة اللي قام بها عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك المدعوم اماراتيا جاء فيها :

بلاغ إلى النائب العام

بلاغ لوزير الاعلام

انا الواضح اسمي انيس منصور احمد رئيس مركز هناعدن للدراسات المصرح برقم 1567 وموقع هنا عدن الاخباري المسجل بترخيص رقم 465 ابلغكم عن قيام المدعو عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك بسرقة اسم الموسسة الاعلامية والمركز هنا_عدن واطالب باغلاق الموسسة والإذاعة وتغيير اسمها عملا بالقوانين النافذة والدستور واطالب الجميع بإدانة ما اقدم علية المجلس الانتقالي الذي يدعي الدولة والمدنية ويخالف ابسط الأنظمة والقوانين ويقوم بسرقة الأسماء ومراكز البحوث