تعرف على مواعيد رحلات الطيران اليوم السبت من مطار عدن

نشرت الخطوط الجوية اليمنية مواقيت الرحلات من مطار عدن الدولي اليوم السبت. رقم الرحلة 607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الاقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة 644. خط الرحلة : سيئون- عمان. الاقلاع : 07:15 صباحا. الوصول : 10:00 صباحا. Advertisements رقم الرحلة 645. خط الرحلة : عمان- سيئون. الاقلاع :11:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة 609. خط الرحلة : القاهرة -عدن. الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول : 07:00 صباحا. رقم الرحلة 506. خط الرحلة : عدن- جده. الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول : 10:30 صباحا. رقم الرحلة 507. خط الرحلة : جده- عدن. الاقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. رقم الرحلة 600. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول : 17:30 مساء. رقم الرحلة 508. خط الرحلة : عدن- جده. الاقلاع : 07:00 صباحا. الوصول : 09:00 صباحا. رقم الرحلة 509. خط الرحلة : جده- عدن. الاقلاع :10:30 صباحا (توقيت جده). الوصول: 12:30 ظهر .

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