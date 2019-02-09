مركز الملك سلمان يقدم 275 طناً من المساعدات الغذائية لليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم الجمعة، مساعدات غذائية تزن 275 طناً، تحتوي على 33.303 كراتين من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتستهدف تلك المساعدات عدة محافظة يمنية، حيث خصص منها 12.600 كرتون تمر تزن 100طن و800 كيلو غرام لمحافظة مأرب، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طناً و200 كيلو غرام لمحافظة صنعاء، و6.135 كرتون تمر، تزن 49 طناً و80 كيلو غراماً لمحافظة الجوف، و6.075 كرتون تمر، تزن 48 طناً و600 كيلو غرام لمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات أيضاً 3.150 كرتون تمر، تزن 25 طناً و200 كيلو غرام لمحافظة المهرة، و3.193 كرتون تمر، تزن 25 طناً و544 كيلو غراماً لمحافظة لحج.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم أبناء جميع المحافظات اليمنية.