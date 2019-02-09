غريفيث: مباحثات تبادل الأسرى تسير بشكل إيجابى

أكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أن مباحثات اللجنة بشأن تبادل الأسرى تسير بشكل إيجابي.
وقال المكتب، في بيان، إن “اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى”، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن عملية التطبيق.
يذكر أن اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن تتواصل في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة بإشراف أممي، وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدا للميليشيات الحوثية، ووفدا للحكومة اليمنية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
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