شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح هام من أمريكا حول السعودية والتحالف في اليمن "هذه القيادات خط أحمر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن "القيادة السعودية خط أحمر ولا يمكن المساس بها"، مشيرا إلى أن تقرير صحيفة أميركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "استند إلى مصادر مجهولة".. مؤكدا التزام السعودية والتحالف العربي بالقرارات الدولية حول اليمن وأيضا في قضية مقتل خاشقجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجبير قوله إن السعودية ملتزمة بمحاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي، لكنه أوضح أنه "لا يمكن لأي دولة أن تملي على السعودية ما ينبغي القيام به".

وشدد الجبير على أن "القيادة السعودية خط أحمر، ولا يمكن المساس بها".