شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو قيادي مؤتمري بارز يفاجئ الجميع ويكشف من أسقط صنعاء ويوجه دعوة طارئة "رسالة غير مسبوقة لطارق صالح وهذه القيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الإعلامي والقيادي المؤتمري عبدالكريم المدي جميع الاحزاب والتنظيمات والقوى السياسية والنخب الاجتماعية الى نسيان الماضي ورصف الصفوف لاستكمال تحرير الوطن من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وشدد المدي من خلال فيديو بثه على حسابه في الفيسبوك على اهمية اصطفاف الصف الجمهوري وتجاوز ما خلفته احداث 2011 مؤكدا بأن ثمان سنوات كانت كافية لتجريب كل طرف ما لديه حتة وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

لافتا إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية لم تكن لتصل إلى صنعاء وتنقلب على الدولة وتستمر الى اليوم لولا هذا الخلاف.

وقال "اقسم بالله لو توحدنا اليوم جميعنا لن تقف الحوثية او تصمد اسبوعا واحدا".

وحيا المدي الابطال الذين يمرغون انوف الحوثية بين التراب وعلى راسهم العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية والشيخ ابو زرعة المحرمي قائد الوية العمالقة والجيش الوطني وخص بالذكر العميد البطل عبدالكريم عوبل السدعي قائد اللواء الثالث عروبة وما يجترحه من انتصارات والعميد الحارثي قائد محور آزال قائد اللواء 102 وكل جندي وصف ضابط وضابط ومتطوع رفع ويرفع البندقية في وجه مليشيات الحوثؤ التي تسقط اليوم في كل الجبهات وصار عمرها قصيرا جدا.. حسب المدي.

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